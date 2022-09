Star in passerella: tutte le volte che le celebs hanno sfilato (Di martedì 20 settembre 2022) Un tempo le top model erano le regine delle sfilate. Oggi anche, ma non solo. Sempre più spesso le celebrities amano calcare la passerella dei marchi di moda più in voga. Spesso ambasciatrici del marchio, testimonial delle campagne pubblicitarie, ogni tanto invece semplicemente in qualità di amiche della maison. Il fascino delle celebs è evidente, e il riscontro mediatico enorme. Le Star del passato Nel passato succedeva di rado e quando accadeva era un vero e proprio momento di culto. Ma non c’erano i cellulari e quindi l’evento aveva una risonanza minore, limitandosi a qualche immagine sui giornali. Basti pensare a Audrey Hepburn che sfila per il suo preferito Givenchy nel 1983, in occasione del 30esimo anniversario della griffe. Audrey Hepburn alla sfilata di Givenchy nel 1983 Oppure a Brooke Shields diventata una ... Leggi su amica (Di martedì 20 settembre 2022) Un tempo le top model erano le regine delle sfilate. Oggi anche, ma non solo. Sempre più spesso le celebrities amano calcare ladei marchi di moda più in voga. Spesso ambasciatrici del marchio, testimonial delle campagne pubblicitarie, ogni tanto invece semplicemente in qualità di amiche della maison. Il fascino delleè evidente, e il riscontro mediatico enorme. Ledel passato Nel passato succedeva di rado e quando accadeva era un vero e proprio momento di culto. Ma non c’erano i cellulari e quindi l’evento aveva una risonanza minore, limitandosi a qualche immagine sui giornali. Basti pensare a Audrey Hepburn che sfila per il suo preferito Givenchy nel 1983, in occasione del 30esimo anniversario della griffe. Audrey Hepburn alla sfilata di Givenchy nel 1983 Oppure a Brooke Shields diventata una ...

