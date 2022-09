poliziadistato : Asti, stalker colto sul fatto ed arrestato. Voleva incendiare l'abitazione dei genitori dell'ex ragazza. L'allarme… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Stalker arrestato in flagranza ad Asti, con la benzina stava incendiando casa dei genitori dell'ex - FalcionelliFede : RT @poliziadistato: Asti, stalker colto sul fatto ed arrestato. Voleva incendiare l'abitazione dei genitori dell'ex ragazza. L'allarme imme… - FrancescoPonzin : RT @poliziadistato: Asti, stalker colto sul fatto ed arrestato. Voleva incendiare l'abitazione dei genitori dell'ex ragazza. L'allarme imme… - Viminale : RT @poliziadistato: Asti, stalker colto sul fatto ed arrestato. Voleva incendiare l'abitazione dei genitori dell'ex ragazza. L'allarme imme… -

ASTI: VITTIMA STALKING SEGNALA CHE L'EX STA PER INCENDIARE CASA GENITORI,La donna, ... Loaveva però proseguito le minacce nei confronti dei genitori fino a quando, grazie all'...Asti, 20 settembre 2022ad Asti in flagranza di reato un uomo che per mesi ha stalkerizzato l'ex compagna. L'uomo ha iniziato a minacciare i genitori della donna, e proprio mentre stavacercando di incendiare l'...La Polizia di Stato di Asti ha arrestato un pregiudicato che perseguitava la giovane ex fidanzata. Il comportamento violento dell'uomo proseguiva già da qualche tempo anche se la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...