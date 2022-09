Stacca a morsi il naso di un uomo: direttore di un’azienda vegana finisce nei guai (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set — Doug Ramsey, direttore operativo dell’azienda produttrice di «carne vegana» Beyond Meat finisce in carcere per avere strappato a morsi la punta del naso di un automobilista e per averlo, in seguito, minacciato di morte nel corso di un futile alterco stradale. Ironia della sorte, sono proprio i vegani a diffondere la diceria secondo cui chi consuma troppa carne finisce con l’essere sopraffatto da tendenze aggressive. direttore di azienda vegana strappa il naso a un automobilista L’episodio si è verificato a in un parcheggio di Fayetteville, in Arkansas, situato nei pressi del Razorback Stadium dove era appena finita una partita. Secondo la testata giornalistica locale Knwa, il litigio è iniziato quando una Subaru ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set — Doug Ramsey,operativo dell’azienda produttrice di «carne» Beyond Meatin carcere per avere strappato ala punta deldi un automobilista e per averlo, in seguito, minacciato di morte nel corso di un futile alterco stradale. Ironia della sorte, sono proprio i vegani a diffondere la diceria secondo cui chi consuma troppa carnecon l’essere sopraffatto da tendenze aggressive.di aziendastrappa ila un automobilista L’episodio si è verificato a in un parcheggio di Fayetteville, in Arkansas, situato nei pressi del Razorback Stadium dove era appena finita una partita. Secondo la testata giornalistica locale Knwa, il litigio è iniziato quando una Subaru ha ...

