Squalificati Serie A, il giudice sportivo: la decisione su Di Maria

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in relazione alla settima giornata del campionato di Serie A, è stato ufficializzato l'elenco dei calciatori Squalificati. Il turno ha regalato il grande successo del Napoli che ha sbancato il campo del Milan. Sempre più in crisi Juventus e Inter, sconfitte rispettivamente da Monza e Udinese. Grande Lazio sul campo della Cremonese, l'Atalanta si conferma in un grande momento di forma con il blitz sulla Roma. Il calciatore Di Maria, autore di una gomitata di reazione, è stato squalificato per due giornate.

Squalificati Serie A, il giudice sportivo

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice ...

