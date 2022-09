Sport | Rugbull | ' quando il rugby sposa la lotta al bullismo'

(Di martedì 20 settembre 2022) Pesaro, 20 set. (Adnkronos) - Si è svolto a Pesaro nel weekend “International Event” l'evento conclusivo del progetto di sensibilizzazione “promuovere ilcome vitamina anti-”. “: promotingin schools as anti-bullying vitamin” è un progetto rivolto ai giovani e alle famiglie per sensibilizzare e contrastare fenomeni come il body shaming, ile altre forme di esclusione e discriminazione. Sfruttare il ruolo educativo delloe delper sensibilizzare sulnello. Il weekend ha visto oltre 150 ragazzi, provenienti da 10 paesi europei, sfidarsi in campo in un torneo giovanile di7's che ha visto vincitrice la Svezia. A partecipare, ...

