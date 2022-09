Sport | Barbaro Fdi | ' chiesto il rinvio al luglio 2023 della riforma del lavoro sportivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Grazie all'apporto di Fratelli d'Italia in settima Commissione permanente al Senato, potrebbe essere posticipata al 1°l'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 sulivo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Claudio. "Il Governo valuti l'opportunità di posticipare l'efficacia di quelle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dallo schema di decreto legislativo in oggetto, che si applicano dal 1 gennaio, non oltre il 1°, o, in alternativa, di inserire una norma transitoria che regoli i rapporti in atto'. "Pur astenendosi, spiega il senatore, Fratelli d'Italia, è riuscita a far inserire ...