Spedizione punitiva all’ospedale romano San Camillo: 25 rom pestano una coppia di fidanzati (Di martedì 20 settembre 2022) Prima la discussione in un condominio, poi la Spedizione punitiva in ospedale. E’ di tre feriti il bilancio di una lite scoppiata ieri mattina e proseguita nel pomeriggio all’ospedale San Camillo a Roma. Tutto è iniziato quando una romena di 41 anni e un romano di 42 anni hanno chiamato i carabinieri perché, intorno a mezzogiorno, avevano visto un rom che armeggiava sui contatori del palazzo senza averne titolo. Ne è nata una discussione degenerata in colluttazione e, mentre il rom si è allontanato, il 41enne e la 42enne sono stati medicati al San Camillo per le lievi ferite riportate. Il 41enne romano con costole e naso fratturato, ferita anche la fidanzata Ma proprio all’ospedale si è in seguito presentato anche il rom, accompagnato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Prima la discussione in un condominio, poi lain ospedale. E’ di tre feriti il bilancio di una lite sta ieri mattina e proseguita nel pomeriggioSana Roma. Tutto è iniziato quando una romena di 41 anni e undi 42 anni hanno chiamato i carabinieri perché, intorno a mezzogiorno, avevano visto un rom che armeggiava sui contatori del palazzo senza averne titolo. Ne è nata una discussione degenerata in colluttazione e, mentre il rom si è allontanato, il 41enne e la 42enne sono stati medicati al Sanper le lievi ferite riportate. Il 41ennecon costole e naso fratturato, ferita anche la fidanzata Ma propriosi è in seguito presentato anche il rom, accompagnato ...

