Sophia Loren | i look degli ultimi red carpet della regina del cinema italiano

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 settembre 2022) Diva dele amatissima anche a Hollywood,è un pezzo di cuore del grande schermo e una veterana del red. Neglianni ne ha calcati diversi, dai più ambiti come il Festival di Cannes a quelli Made in Italy come i David di Donatello. Quanta emozione e bellezza ha regalato al mondo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, in arte. Un vulcano che ha sconquassato le fondamenta delfino ad arrivare al cuore pulsante di Hollywood: questa è stata ed è ancora oggi la sua carriera. Noi di VelvetMAG vogliamo festeggiare gli 88 anni di una diva delricordando i suoipiù belli...