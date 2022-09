Sophia Loren, 88 anni per la grande diva senza età (Di martedì 20 settembre 2022) Compie oggi 88 anni eppure è una diva dal fascino senza tempo. Stiamo ovviamente parlando di un’icona del cinema come Sophia Loren che recentemente ha riabbracciato il suo pubblico con “La vita davanti a se” per cui stata candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista. Una prova di come questa attrice non abbia mai smesso di essere nell’immaginario collettivo “Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so. Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne sempre uno. Io senza il cinema non posso vivere assolutamente”. Sophia Loren – Photo Credits: lavocedinewyork.comQueste le parole di Sophia Loren in una recente intervista a Rai News a proposito di “La vita davanti al se”. D’altronde come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Compie oggi 88eppure è unadal fascinotempo. Stiamo ovviamente parlando di un’icona del cinema comeche recentemente ha riabbracciato il suo pubblico con “La vita davanti a se” per cui stata candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista. Una prova di come questa attrice non abbia mai smesso di essere nell’immaginario collettivo “Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so. Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne sempre uno. Ioil cinema non posso vivere assolutamente”.– Photo Credits: lavocedinewyork.comQueste le parole diin una recente intervista a Rai News a proposito di “La vita davanti al se”. D’altronde come ...

