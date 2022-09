Sono tanti i bonus e le agevolazioni che il Governo ha erogato per sostenere i cittadini Ma quali sono quelli rinnovati o aggiunti per il 2022?

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 settembre 2022) Per le bollette, per la tv, peraltro quasi raddoppiato, per lo psicologo e contro l’aumento dei costi.questi ie leche ilha rinnovato o aggiunto per il. Lo scopo è sostenere ia far fronte alle difficoltà economiche provocate dalla pandemia e dalla guerra. Vediamoe come fare per richiederli. ...