Sono state ritrovate le scarpe di Mattia | il bambino disperso nelle Marche

AGi - I sommozzatori, con l'aiuto dei cani molecolari, hanno trovato le scarpe da tennis di Mattia, il bimbo di 8 anni di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), che giovedì sera è stato travolto e portato via da acqua e detriti mentre era tra le braccia della mamma Silvia (poi messa in salvo dai vigili del fuoco). I soccorritori continuano le ricerche, in particolare lungo il Nevola, principale affluente del Misa, dove sono stati recuperati lo zainetto e un lembo della felpa del piccolo. Mamma e figlio erano in auto, una Mercedes, colpita dalla violenza dell'alluvione: lei è riuscita a tirarlo fuori dalla vettura utilizzando il finestrino, lo ha stretto a sé fin quando è arrivata un'altra ondata violenta che gliel'ha strappato via. C'è una seconda persona che risulta ancora dispersa: Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara, uno dei paesi ...

