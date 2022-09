Sonic 2 - Il film: la proiezione speciale organizzata da Cinecittà World per il 25 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Una proiezione speciale di Sonic 2 - Il film si terrà presso Cinecittà World il 25 settembre 2022: ricordiamo che le edizioni home video della pellicola di Jeff Fowler è disponibile anche su tutti i migliori store digitali. Sonic 2 - Il film sarà proiettato presso il Teatro 4 di Cinecittà World il prossimo 25 settembre: la proiezione del film incentrato sulla nuova avventura del riccio blu più amato del mondo si terrà alle ore 17:00 e sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco. Il sito di Cinecittà World conferma che sarà data la precedenza ai possessori dell'abbonamento 2022 a Cinecittà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) Unadi2 - Ilsi terrà pressoil 252022: ricordiamo che le edizioni home video della pellicola di Jeff Fowler è disponibile anche su tutti i migliori store digitali.2 - Ilsarà proiettato presso il Teatro 4 diil prossimo 25: ladelincentrato sulla nuova avventura del riccio blu più amato del mondo si terrà alle ore 17:00 e sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco. Il sito diconferma che sarà data la precedenza ai possessori dell'abbonamento 2022 a...

danimat37 : @YTSirBlack1 @SonySantaMonica probabilmente non sarebbero andati a vedere il film di sonic già in partenza quindi n… - danimat37 : @YTSirBlack1 @SonySantaMonica non avevo fatto caso alla bandiera...comunque è successo perchè birds of prey stava f… - pressstart_xyz : Sonic 2 verrà Proiettato Domenica 25 a Cinecittà World - robopopweb : Sonic 2 – Il Film festeggia la release in home video con una proiezione a Cinecittà World Info:-->… - GoNagaiWorld : Sonic 2 – Il Film festeggia la release in home video con una proiezione a Cinecittà World L'edizione Sonic – 2 Film… -