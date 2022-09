Solo l’Ucraina può decidere quale pace può essere accettabile, dice Draghi da New York (Di martedì 20 settembre 2022) Dialogo, ma senza ambiguità. «Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo onorarlo». Perché «le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione». Sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi ripete da New York davanti alla platea della “Appeal of Conscience Foundation”, la fondazione che gli ha conferito il premio World Statesman, statista dell’anno. Un premio che prima di lui hanno ricevuto diversi capi di Stato e di governo, da Gorbachev ad Angela Merkel fino a Shinzo Abe, che Draghi ricorda in apertura del suo discorso. «Abe credeva fermamente nel dovere del Giappone di contribuire alla stabilità globale. Ha agito con forza per rinvigorire l’economia giapponese, attraverso una combinazione di politica fiscale, politica monetaria e riforme», ha detto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 settembre 2022) Dialogo, ma senza ambiguità. «Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo onorarlo». Perché «le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione». Sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Marioripete da Newdavanti alla platea della “Appeal of Conscience Foundation”, la fondazione che gli ha conferito il premio World Statesman, statista dell’anno. Un premio che prima di lui hanno ricevuto diversi capi di Stato e di governo, da Gorbachev ad Angela Merkel fino a Shinzo Abe, chericorda in apertura del suo discorso. «Abe credeva fermamente nel dovere del Giappone di contribuire alla stabilità globale. Ha agito con forza per rinvigorire l’economia giapponese, attraverso una combinazione di politica fiscale, politica monetaria e riforme», ha detto ...

