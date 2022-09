Smog a Torino | procura chiede archiviazione inchiesta

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 20 settembre 2022) Ladiha chiesto l'del procedimento sulle eventuali responsabilità di Regione e Comune per l'inquinamento che grava sul capoluogo piemontese in quanto i termini dell'indagine sono scaduti e che non sono state ancora depositate tre indispensabili consulenze tecniche. Un gip del tribunale deciderà se chiudere il caso o disporre ulteriori accertamenti.Fra gli indagati del procedimento figurano il governatore Alberto Cirio, il suo predecessore Sergio Chiamparino, gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino.Il fascicolo era stato aperto nel 2017 dopo un esposto di un cittadino esperto in materie ambientali. L'ipotesi era che le autorità non stavano fronteggiando la questione dell'inquinamento dell'aria con strumenti e provvedimenti adeguati.