Simona Ventura rivela a tutti il suo dramma: “Ha una grave malattia, non si può guarire” (Di martedì 20 settembre 2022) Simona Ventura guarda avanti nonostante il dramma, confidando che presto ci sarà un lieto annuncio. Ecco quali sono i piani dell’amata conduttrice di Citofonare Rai 2 che non si è fatta abbattere dai problemi. Simona Ventura è pronta per la sua seconda stagione di Citofonare Rai 2, dove terrà compagnia agli italiani ogni domenica a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 settembre 2022)guarda avanti nonostante il, confidando che presto ci sarà un lieto annuncio. Ecco quali sono i piani dell’amata conduttrice di Citofonare Rai 2 che non si è fatta abbattere dai problemi.è pronta per la sua seconda stagione di Citofonare Rai 2, dove terrà compagnia agli italiani ogni domenica a L'articolo proviene da Inews24.it.

