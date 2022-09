Simeone al Napoli | è Cholito lindo in Italia e in Champions

(Di martedì 20 settembre 2022)- A Milano, Giovannidetto ill'ha risolta da centravanti di razza: movimento perfetto - l'odore della porta e la potenza - e un colpo di testa d'autore. Un cabezazo, come ...

realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - rep_napoli : Napoli, storia di Simeone: l’argentino che segna solo gol importanti [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 11:01] - LuigiLiccardo6 : RT @napolipiucom: Pedullà: 'Kvaratskhelia chiuso a Marzo. Simeone ha voluto solo Napoli. Ma Lobotka non era un bidone?...' #Calciomercato… - napolipiucom : Pedullà: 'Kvaratskhelia chiuso a Marzo. Simeone ha voluto solo Napoli. Ma Lobotka non era un bidone?...'… - sscalcionapoli1 : Maradona jr: “Napoli forte e consapevole, la personalità di questa squadra fa ben sperare, Simeone? E’ napoletano d… -

- A Milano, Giovannidetto il Cholito l'ha risolta da centravanti di razza: movimento perfetto - l'odore della porta e la potenza - e un colpo di testa d'autore. Un cabezazo, come ...... mentreha firmato il suo primo sigillo in Champions con il Liverpool, conquistato il ... Jack e il Cholito rappresentano questo nuovo, affamato e pronto a sfruttare ogni occasione . ...Alfredo Pedullà ha esaltato il mercato condotto dal Napoli e ha rivelato alcuni retroscena legati a Kim e Kvaratskhelia.Liverpool e Milan le sue vittime, per riscattarlo il club dovrà sborsare 15 milioni al Verona Il video di San Siro ...