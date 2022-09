Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte Costituzionale

(Di martedì 20 settembre 2022) Risolto il rebussuccessione allaè laConsulta, accolta da un applauso unanime del Senato. A tre anni di distanza dalla guida di Marta Cartabia, attuale ministraGiustizia, torna una donna: la giuslavorista 74enne originaria di Trani. Succede a Giuliano Amato. È questa la decisione, riunitasi oggi in camera di Consiglio a PalazzoConsulta, a Roma. La partita si giocava tra, Daria De Pretis e Nicolò Zanon, tutti e tre alla Consulta da novembre 2014 e quindi con la stessa anzianità di mandato (unico criterio automatico per la nomina). Se gli ultimi due vennero eletti ...

