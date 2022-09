“Siamo sconcertati” | la reazione del Vescovo di Brescia alle immagini del prete che celebra messa vestito “da ciclista” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) Don Fabio Corazzina non è uno dei sacerdoti più “stimati” dai vertici della Chiesa Cattolica. Noto per le sue posizioni in favore delle unioni gay, ma anche per la sua contrarietà sull’invio delle armi all’Ucraina. Ma ora è finito nel mirino delle critiche, arrivate anche daldella diocesi di(la città in cui lo stesso prelato ricopre il ruolo di parroco di Santa Maria Nascente nel quartiere Fiumicello), per via di una diretta Facebook: perché è lui ilche hatoda. Italian priest wearing pride stole and cycle shorts performs “Mass” outside,gedly Consecrated Hosts fly off the table, he says “Jesus is flying, He took flight” as he brushes off the insane sacrilege. pic.twitter.com/5GGEZSYKay — ...