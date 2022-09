Si può andare a votare se si è positivi al coronavirus? (Di martedì 20 settembre 2022) Chi è positivo da più di 14 giorni sì, mentre gli altri hanno tempo fino a oggi per chiedere di votare da casa Leggi su ilpost (Di martedì 20 settembre 2022) Chi è positivo da più di 14 giorni sì, mentre gli altri hanno tempo fino a oggi per chiedere dida casa

TeresaBellanova : Vogliamo affermare una visione riformista del Paese e dare una lezione di stile a chi trasforma gli avversari polit… - Paolo_Bargiggia : Se la dirigenza @juventusfc riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri tenendolo fino a fine stagione… - DSantanche : È una minaccia quella di Di Maio? Decide lui dove si può andare o non andare in campagna elettorale? È davvero orgo… - GiravoltaS : @JYsalta Non ho parole ….. ora uno non può andare sotto nemmeno di 56.000 euri? ….. Ma che storia è questa? Oibó …. - rosydandrea1 : RT @Limbolimbo18: Poche centinaia di plutocrati satanisti tengono per le palle 7 miliardi di persone. Non si può andare avanti così. -