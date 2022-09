Sfilate di Londra Primavera-Estate 2023: pelle da socialite e le altre tendenze beauty da copiare (Di martedì 20 settembre 2022) Il viso Rich Glow Girl trionfa, insieme al ritorno della matita nella rima inferiore dell'occhio e i baby hair creativi. Ecco i migliori make-up e capelli avvistati in passerella Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) Il viso Rich Glow Girl trionfa, insieme al ritorno della matita nella rima inferiore dell'occhio e i baby hair creativi. Ecco i migliori make-up e capelli avvistati in passerella

IOdonna : Tutti gli outfit più belli visti sulle passerelle di Londra: le sfilate oggi si fermano per il funerale della regina - zazoomblog : Tutti gli outfit più belli visti sulle passerelle di Londra: le sfilate oggi si fermano per il funerale della regin… - NewsletterLeggo : Tutto sulle sfilate di New York e cosa vedremo a Londra: tendenze, look delle star, moda street e designer emergent… -