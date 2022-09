Severino Nappi | il candidato della Lega in Campania che promette il condono edilizio

(Di martedì 20 settembre 2022) Il suo fac-simile ha cominciato a girare da qualche settimana sui social. Il motivo? Serafinoalla Camera in, è un grande sostenitore del. E non ha timore a rivendicarlo, visto che nei suoi volantini elettoralia chiare lettere: “subito“. Avvocato, professore di diritto del Lavoro all’Università di Napoli,è consigliere regionale e coordinatore del Carroccio a Napoli. Negli interventi video che compaiono in rete,parla di un “di necessità“, cioè una sorta di supersanatoria sulle case abusive: argomento che – soprattutto al Sud Italia – è un tema ...

_MrWolf_ : RT @giorgioventre: Già è penoso che un politico faccia campagna elettorale sul sanare comportamenti illeciti. Se poi è un politico di una d… - gladian : @severino_nappi @penso_la Bel modo di risolvere un problema: dire che non è più un problema. Dopo il condono ediliz… - gladian : @severino_nappi Un leghista meridionale credo sia una delle cose più vomitevoli e aberranti, non solo della politica. Credo. - A_Irace : RT @giorgioventre: Già è penoso che un politico faccia campagna elettorale sul sanare comportamenti illeciti. Se poi è un politico di una d… - A_Irace : @giorgioventre @severino_nappi Giorgio, purtoppo su questi argomenti risuona molta parte della popolazione. Il sign… -

