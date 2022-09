Serie A, ribaltone in panchina? Annuncio del club: “Nei prossimi giorni…” (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo l’esonero di Mihajlovic e Stroppa, in Serie A potrebbe esserci un altro ribaltone in panchina. Annuncio della società. Non solo Bologna e Monza. In Serie A c’è un altro club che potrebbe dare vita ad un ribaltone inaspettato in panchina. I risultati conquistati dalla Sampdoria di Marco Giampaolo sono davvero al disotto delle aspettative. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo l’esonero di Mihajlovic e Stroppa, inA potrebbe esserci un altroindella società. Non solo Bologna e Monza. InA c’è un altroche potrebbe dare vita ad uninaspettato in. I risultati conquistati dalla Sampdoria di Marco Giampaolo sono davvero al disotto delle aspettative. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

fseviareggio : RT @iltirreno: Calcio, Pisa: torna in panchina l'allenatore che ha sfiorato la Serie A - iltirreno : Calcio, Pisa: torna in panchina l'allenatore che ha sfiorato la Serie A - ottopagine : Serie C, ribaltone Gelbison: esonerato Gianluca Esposito, caccia al sostituto #VallodellaLucania - serieB123 : SerieB BNEWS | Benevento, ribaltone in panchina: D’Aversa e non solo, il punto - ilgiornale : Terzo ko in 7 gare di Serie A, l'anno scorso arrivò dopo 30. Barella illude dopo 4', poi i nerazzurri subiscono la… -