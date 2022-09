Serie A, quanto si spende per un giorno allo stadio? (Di martedì 20 settembre 2022) quanto costa, o meglio quanto si spende per un giorno allo stadio (di Serie A)? E’ una domanda che può sembrare per certi versi banale, ma non lo è affatto. Con la fine, si spera, della pandemia da Covid-19, gli stadi hanno una volta per tutte riaperto le porte. Time2Play, tramite un apposito studio specialistico, si è chiesto: in Serie A, quanto costa andare allo stadio ad assistere ad un match di calcio? Per rispondere all’intrigante quesito Time2Play ha rintracciato i prezzi degli abbonamenti più economici, suddividendolo per il numero di partite di Serie A per ciascuna squadra. Così facendo Time2Play è andato a cercare i prezzi di bar, ristoranti, pizzerie e parcheggi fino a 500 ... Leggi su danielebartocciblog (Di martedì 20 settembre 2022)costa, o megliosiper un(diA)? E’ una domanda che può sembrare per certi versi banale, ma non lo è affatto. Con la fine, si spera, della pandemia da Covid-19, gli stadi hanno una volta per tutte riaperto le porte. Time2Play, tramite un apposito studio specialistico, si è chiesto: inA,costa andaread assistere ad un match di calcio? Per rispondere all’intrigante quesito Time2Play ha rintracciato i prezzi degli abbonamenti più economici, suddividendolo per il numero di partite diA per ciascuna squadra. Così facendo Time2Play è andato a cercare i prezzi di bar, ristoranti, pizzerie e parcheggi fino a 500 ...

