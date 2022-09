gippu1 : Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero ch… - Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Allegri: 'Sono qui ma che spiegazioni devo dare dopo due ko in Champions?' - OdeonZ__ : Serie A e Champions, un ottobre di fuoco: Milan, gli impegni dopo la sosta - iamgaae : RT @gippu1: Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero che aveva appe… -

La Gazzetta dello Sport

La sconfitta contro il Napoli ha spezzato l'imbattibilità del Milan: i rossoneri non perdevano infatti inA da 9 mesi. Dopo la sosta per ...Brozovic è insieme a Skriniar il giocatore dell'Inter con più minuti in questo inizio di stagione: ha giocato sette volte inA e due inLeague , per un totale di 747 minuti in 9 ... Serie A e Champions, un ottobre di fuoco: Milan, gli impegni dopo la sosta TORINO - La crisi della Juventus Dimenticata, messa nell’angolo, quasi non esistesse. I giocatori sono nelle varie Nazionali dove ritrovano il sorriso e non pensano alle figuracce rimediate in bianco ...C'è stato un tempo in cui la Serie A era il campionato più bello e competitivo al mondo. Tra la fine degli anni '80 e i '90, infatti, ogni giocatore sognava di venire in Italia per consacrarsi nell'él ...