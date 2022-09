Serie A | Casini titubante sulla riduzione del numero delle squadre

PianetaMilan : #SerieA, #Casini titubante sulla riduzione del numero delle squadre - sportli26181512 : Lecce, visita istituzionale di Lorenzo Casini presidente Lega Serie A: Il massimo dirigente ha assistito all'allena… - ItalianSerieA : New post: LECCE: VISITA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A, LORENZO CASINI - De_Sand88 : RT @OfficialUSLecce: Visita istituzionale del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini @SerieA - SerieA : RT @OfficialUSLecce: Visita istituzionale del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini @SerieA -

quotidianodipuglia.it

LECCE - Il presidente della LegaA, Lorenzo, oggi in visita istituzionale al club giallorosso. Giunto in mattinata in città, si è recato presso l'Acaya Golf Resort & SPA, dove ha assistito ad una parte dell'allenamento e ...Giunto in mattinata in città, si è recato presso l'Acaya Golf Resort & SPA, dove ha assistito ad una parte ... Casini, presidente della Lega Serie A, in visita al Lecce Calcio. Una giornata intera per conoscere il club Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, oggi è stato in visita istituzionale al club giallorosso. Giunto in mattinata ...Il massimo dirigente ha assistito all'allenamento della prima squadra, pranzando poi con la dirigenza giallorossa ...