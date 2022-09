Serie A 22/23, 7^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 20 settembre 2022) La Serie A è già giunta alla 7^ giornata, e prima di fermarsi per la sosta per gli impegni delle Nazionali il Giudice Sportivo ha reso noti i nomi dei nuovi squalificati. I due giocatori fermati per un turno sono nomi eccellenti: Marcelo Brozovic e Angel Di Maria. Dopo essere stato il primo diffidato di quest’anno il centrocampista dell’Inter è giunto alla quinta ammonizione stagionale nella sconfitta di Udine, dovendo così saltare il prossimo, delicato match contro la Roma. In questa circostanza mancherà anche il tecnico giallorosso ed ex di turno José Mourinho, espulso contro l’Atalanta. La pesante sconfitta di Monza è stata ulteriormente resa amara dall’espulsione diretta ricevuta dall’argentino della Juventus nella prima frazione di gara. Una sanzione che lo costringerà a dare forfait non per uno ma per ben due ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 20 settembre 2022) LaA è già giunta alla 7^, e prima di fermarsi per la sosta per gli impegni delle Nazionali ilha reso noti i nomi dei nuovi squalificati. I due giocatori fermati per un turno sono nomi eccellenti: Marcelo Brozovic e Angel Di Maria. Dopo essere stato il primo diffidato di quest’anno il centrocampista dell’Inter è giunto alla quinta ammonizione stagionale nella sconfitta di Udine, dovendo così saltare il prossimo, delicato match contro la Roma. In questa circostanza mancherà anche il tecnico giallorosso ed ex di turno José Mourinho, espulso contro l’Atalanta. La pesante sconfitta di Monza è stata ulteriormente resa amara dall’espulsione diretta ricevuta dall’argentino della Juventus nella prima frazione di gara. Una sanzione che lo costringerà a dare forfait non per uno ma per ben due ...

