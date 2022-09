Serena: «La Juventus sembra aver perso i suoi valori. Esonero Allegri? No…» (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex attaccante italiano Serena ha parlato del momento difficile della Juventus Aldo Serena, ex attaccante italiano, in una intervista a La Repubblica ha parlato del momento difficilissimo della Juventus. JUVE NEI GUAI – «Non mi aspettavo di vedere bianconeri e nerazzurri così nei guai. La Juve sembra aver perso i suoi valori: intensità, tenacia, amore per la battaglia, coraggio anche nella fatica estrema. Con Sarri e Pirlo cercava un gioco più europeo. Il ritorno di Allegri dimostra che il club è in mezzo al guado e non ha dove andare. E’ vero che non ha la squadra al competo, ma non può essere una scusa. A Juve e Inter servono vittorie pesanti che portino fiducia» Esonero ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex attaccante italianoha parlato del momento difficile dellaAldo, ex attaccante italiano, in una intervista a La Repubblica ha parlato del momento difficilissimo della. JUVE NEI GUAI – «Non mi aspettavo di vedere bianconeri e nerazzurri così nei guai. La Juve: intensità, tenacia, amore per la battaglia, coraggio anche nella fatica estrema. Con Sarri e Pirlo cercava un gioco più europeo. Il ritorno didimostra che il club è in mezzo al guado e non ha dove andare. E’ vero che non ha la squadra al competo, ma non può essere una scusa. A Juve e Inter servono vittorie pesanti che portino fiducia»...

