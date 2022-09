Senza velo nel nome di Mahsa (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo l’uccisione della 22enne da parte della polizia le iraniane si tagliano i capelli, bruciano i chador. Le città del Kurdistan sono in rivolta, gli agenti sparano e il regime comincia a temere la rabbia delle donne Leggi su lastampa (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo l’uccisione della 22enne da parte della polizia le iraniane si tagliano i capelli, bruciano i chador. Le città del Kurdistan sono in rivolta, gli agenti sparano e il regime comincia a temere la rabbia delle donne

LaStampa : Senza velo nel nome di Mahsa - alinatede : RT @flaminiasabate1: Il coraggio delle donne iraniane che si tagliano i capelli e sfilano senza velo in onore di #MahsaAmini è un qualcosa… - DrV_2022 : @LucioMM1 @LiaQuartapelle Portare via perché uno è senza mascherina durante una pandemia = uccidere perché non si porta BENE il velo. - balestro_beppe : RT @flaminiasabate1: Il coraggio delle donne iraniane che si tagliano i capelli e sfilano senza velo in onore di #MahsaAmini è un qualcosa… - Andrea_Furcht : RT @flaminiasabate1: Il coraggio delle donne iraniane che si tagliano i capelli e sfilano senza velo in onore di #MahsaAmini è un qualcosa… -