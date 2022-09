Secondo il Cies dal 2012 ad oggi la Juventus ha buttato 234 milioni di euro. Solo lo United ha fatto peggio (Di martedì 20 settembre 2022) È la redazione di Calciomercato.it a pubblicare i risultati di un’indagine dell’Osservatorio del Cies, che ha pubblicato uno studio sulle operazioni di mercato che i club dei cinque massimi campionati europei dall’estate del 2012 ad oggi. Sono stati confrontati – così scrive il noto portale web – i valori dei calciatori (stimati in base al modello del statistico del Cies stesso) prima del trasferimento con i soldi spesi per acquistarli. In sostanza, è la classifica relativa all’inflazione dei prezzi. E a fare peggio della Juventus, che ha una spesa eccessiva di 234 milioni di euro (+29%), Solo il Manchester United, che ha speso 238 milioni in più di quanto avrebbe dovuto. Al terzo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) È la redazione di Calciomercato.it a pubblicare i risultati di un’indagine dell’Osservatorio del, che ha pubblicato uno studio sulle operazioni di mercato che i club dei cinque massimi campionatipei dall’estate delad. Sono stati confrontati – così scrive il noto portale web – i valori dei calciatori (stimati in base al modello del statistico delstesso) prima del trasferimento con i soldi spesi per acquistarli. In sostanza, è la classifica relativa all’inflazione dei prezzi. E a faredella, che ha una spesa eccessiva di 234di(+29%),il Manchester, che ha speso 238in più di quanto avrebbe dovuto. Al terzo ...

