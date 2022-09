Se anche la Chiesa anglicana ha da insegnare alla Chiesa cattolica (Di martedì 20 settembre 2022) Da che pulpito viene la predica? Stavolta, incredibile a dirsi, viene dalla Chiesa anglicana. Da una Chiesa scismatica e fatiscente, dalla quale tanti uomini sinceramente cristiani sono usciti o stanno uscendo per riunirsi con la Chiesa cattolica, fondata non da un re uxoricida ma da Cristo in persona. Eppure stavolta è questa piccola confessione assurda a offrire una lezione: i bellissimi funerali della regina Elisabetta sono stati talmente rituali da presentare aspetti cattolici preconciliari. Innanzitutto l’uso del pulpito. I magnifici pulpiti delle cattedrali italiane giacciono abbandonati, relitti della liturgia che fu, mentre a Westminster il primate d’Inghilterra proprio dal pulpito ha predicato. E il sermone è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Da che pulpito viene la predica? Stavolta, incredibile a dirsi, viene d. Da unascismatica e fatiscente, dquale tanti uomini sinceramente cristiani sono usciti o stanno uscendo per riunirsi con la, fondata non da un re uxoricida ma da Cristo in persona. Eppure stavolta è questa piccola confessione assurda a offrire una lezione: i bellissimi funerali della regina Elisabetta sono stati talmente rituali da presentare aspetti cattolici preconciliari. Innanzitutto l’uso del pulpito. I magnifici pulpiti delle cattedrali italiane giacciono abbandonati, relitti della liturgia che fu, mentre a Westminster il primate d’Inghilterra proprio dal pulpito ha predicato. E il sermone è ...

Pontifex_it : L’apertura, la gioia e la condivisione sono i segni della Chiesa delle origini: e sono anche i segni della Chiesa d… - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - FBiasin : #Galeone alla gazza: “La #Juve è una squadra mediocre, anche al completo con Di Maria, Pogba, Chiesa e gli altri,… - christiancritic : @Kagakazov Zuppi parlerà anche di Resurrezione... basta andare in chiesa a sentirlo predicare... non crede? A magg… - Frances12925037 : @finoallafine180 Dopo aver indotto a andare via de ligt. Rovinerà vlaovhic e di Maria ma anche bremer. Con chiesa c… -