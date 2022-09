Scendono prezzi carburanti, ecco come vanno benzina e Diesel (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service scende a 1,691 euro al litro e il gasolio a 1,803 euro al litro. Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, il prezzo dellain modalità self service scende a 1,691 euro al litro e il gasolio a 1,803 euro al litro.

Newsinunclick : Aumentano i costi dei mutui ma non scendono quelli delle case, anzi aumentano secondo l'Istat. Cattive notizie dunq… - nemboc : RT @ultimenotizie: Aumentano i costi dei mutui ma non scendono quelli delle case, anzi aumentano del 12,1% le abitazioni nuove (in forte ac… - CesareMontanari : #19settembre #crisienergetica Gli #HedgeFUND dopo aver accumulato i massimi profitti,hanno iniziato la ritirata, i… - NomeEssere : RT @ultimenotizie: Aumentano i costi dei mutui ma non scendono quelli delle case, anzi aumentano del 12,1% le abitazioni nuove (in forte ac… - enricofe2 : RT @ultimenotizie: Aumentano i costi dei mutui ma non scendono quelli delle case, anzi aumentano del 12,1% le abitazioni nuove (in forte ac… -