Scariolo: «Ho vinto quattro Europei con la Spagna, chi giudica il lavoro degli allenatori spesso non sa di cosa parla» (Di martedì 20 settembre 2022) L’italiano che ha vinto gli Europei di basket più che italiano viene considerato cittadino della pallacanestro mondiale da un bel po’. E in verità è ormai quasi più spagnolo che italiano. La Spagna ha vinto quattro Europei e tutti e quattro con Sergio Scariolo in panchina: 2009, 2011, 2015 e 2022. Ha superato la Golden Generation iberica e ha vinto anche la nazionale rinnovata. Ha un contratto fino ai Giochi del 2024, momento culminante di questo ciclo segnato dal cambio generazionale. E in un’intervista al Paìs si sofferma sul ruolo dell’allenatore, non solo di basket: “Fare l’allenatore implica tante sfaccettature, gestione, leadership, tecnica, tattica, responsabilità… Non posso dire che un aspetto sia più importante di un altro, ma ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) L’italiano che haglidi basket più che italiano viene considerato cittadino della pallacanestro mondiale da un bel po’. E in verità è ormai quasi più spagnolo che italiano. Lahae tutti econ Sergioin panchina: 2009, 2011, 2015 e 2022. Ha superato la Golden Generation iberica e haanche la nazionale rinnovata. Ha un contratto fino ai Giochi del 2024, momento culminante di questo ciclo segnato dal cambio generazionale. E in un’intervista al Paìs si sofferma sul ruolo dell’allenatore, non solo di basket: “Fare l’allenatore implica tante sfaccettature, gestione, leadership, tecnica, tattica, responsabilità… Non posso dire che un aspetto sia più importante di un altro, ma ...

