Santa Severa | dal 20 al 22 settembre Workshop internazionale sulle Peschiere romane del Mediterraneo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 settembre 2022)Marinella – Dal 20 al 222022, presso il Castello di, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, si terrà ilThe Roman fish tanks of the Mediterranean: constraints and interpretation for definition of sea level changes during the last 2000 years (Ledel: vincoli e interpretazioni per la definizione delle variazioni di livello marino negli ultimi 2000 anni). Organizzato dal Polo Museale Civico diMarinella – Museo del Mare e della Navigazione Antica, dalla Society for the Study of Ancient Coastlines – Aktes e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e ...