Sanità | demenza | al via indagine su condizioni socio-economiche famiglie pazienti

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Avviata un'nazionale sullesociali eddei circa 10mila familiari deiconin Italia. Da oggi è possibile compilare il questionario dedicato. Promossa dall'Osservatorio demenze dell'Istituto superiore diin collaborazione con l'associazione Alzheimer Uniti Italia, l'viene presentata oggi nel corso del convegno che si svolge in Campidoglio alla vigilia della Giornata mondiale dell'Alzheimer, che si celebra il 21 settembre. L'è una delle numerose iniziative in cui l'Iss è coinvolto, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, le società scientifiche e le associazioni dei, grazie al decreto sul Fondo per ...