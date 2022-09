San Siro, parla Malagò: «Per le Olimpiadi invernali era il biglietto da visita» (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del CONI Malagò ha parlato della demolizione dello stadio di San Siro: ecco cosa ha detto Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato del destino dello stadio di San Siro. LE PAROLE – «La demolizione? Situazione principalmente legata a la città di Milano, del Comune e dei tifosi. Noi abbiamo ottenuto le Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lo stadio di San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, poi ognuno decide cosa è giusto fare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente del CONIhato della demolizione dello stadio di San: ecco cosa ha detto Il presidente del CONI Giovannihato del destino dello stadio di San. LE PAROLE – «La demolizione? Situazione principalmente legata a la città di Milano, del Comune e dei tifosi. Noi abbiamo ottenuto lepresentando la candidatura con lo stadio di Sancome teatro della cerimonia inaugurale, poi ognuno decide cosa è giusto fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

