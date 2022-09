San Siro, il Comune di Milano ha disposto l’avvio del dibattito pubblico (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comune di Milano, attraverso una delibera, ha disposto l’avvio del dibattito pubblico sul nuovo stadio che Milan ed Inter vorrebbero costruire dove ora si trova il Giuseppe Meazza. Il dibattito pubblico, come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, dovrebbe prendere il via il 28 settembre. Il progetto delle squadre è stato ritenuto completo anche dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, per la quale il procedimento può quindi considerarsi correttamente instaurato. Ora sarà il coordinatore scelto da Andrea Pillon a redigere il documento di progetto e di dibattito, che illustrerà le principali tappe del processo, il calendario degli incontri, le modalità di ascolto e partecipazione dei ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Ildi, attraverso una delibera, hadelsul nuovo stadio che Milan ed Inter vorrebbero costruire dove ora si trova il Giuseppe Meazza. Il, come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, dovrebbe prendere il via il 28 settembre. Il progetto delle squadre è stato ritenuto completo anche dalla Commissione nazionale per il, per la quale il procedimento può quindi considerarsi correttamente instaurato. Ora sarà il coordinatore scelto da Andrea Pillon a redigere il documento di progetto e di, che illustrerà le principali tappe del processo, il calendario degli incontri, le modalità di ascolto e partecipazione dei ...

sscnapoli : ? ???????? a San Siro ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Siamo a San Siro ?? ?? #MilanNapoli ?? #ForzaNapoliSempre - CB_Ignoranza : Il Napoli non si ferma più, batte anche i campioni d'Italia a San Siro e si riporta in testa alla classifica. Lobo… - _magnopaolo_ : RT @CalcioFinanza: Il Comune di Milano dà il via libera per il dibattito pubblico sul progetto per il nuovo San Siro: 'Previsti oltre 100mi… - MilanNewsit : San Siro: Comune Milano dispone avvio del dibattito pubblico - Si dovrebbe cominciare il 28 settembre -