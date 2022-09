Sampdoria | oggi il giorno della verità | atteso il Cda per il futuro di Giampaolo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 settembre 2022) In casadopo la sconfitta contro lo Spezia è tempo di capire come andare avanti,il Cda per determinare ildiIn casadopo la sconfitta contro lo Spezia è tempo di capire come andare avanti,il Cda per determinare ildi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la svolta in casa blucerchiata. La dirigenza pensa al ritorno di D’Aversa, ma non esclude sorprese. L'articolo proviene da Calcio News 24.