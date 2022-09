agasso_domenico : La rassegna stampa del 20 settembre: la perfezione dell'addio a Lilibet e la nostra invidia, Salvini scarica Putin,… - MassimGiannini : RT @LaStampa: La rassegna stampa del 20 settembre: la perfezione dell'addio a Lilibet e la nostra invidia, Salvini scarica Putin, il M5s al… - LuisVelista11 : @LaStampa Salvini scarica Putin? Fino al 25, poi si vedrà. - Eduardo49419072 : RT @LaStampa: La rassegna stampa del 20 settembre: la perfezione dell'addio a Lilibet e la nostra invidia, Salvini scarica Putin, il M5s al… - LaStampa : La rassegna stampa del 20 settembre: la perfezione dell'addio a Lilibet e la nostra invidia, Salvini scarica Putin,… -

ilGiornale.it

In diretta dal lunedì al venerdì alle 8.30, sul sito de La Stampa , la rassegna dei quotidiani e dei fatti del giorno con il direttore Massimo Giannini e il vice direttore vicario Andrea Malaguti ....è in grave crisi e la popolazione sceglie di volta in volta chi si presenta come "nuovo" eil vecchio. E' successo a Bossi, Berlusconi, poi a Renzi, poi a Grillo, poi a. Chi è nuovo ... Salvini scarica Draghi: "Non vedo ruoli per lui nel prossimo governo" Il leader della Lega sulla scia delle polemiche per le parole del premier sui "pupazzi prezzolati" al soldo di Mosca chiude alla presenza di Draghi in un esecutivo di centrodestra: "Non vedo spazio pe ...Oggi in Consiglio dei ministri nuovo pacchetto di misure contro il caro bollette. Sullo sfondo le tensioni tra Draghi e la Lega sull'attuazione della riforma sulla concorrenza. Il ministro Garavaglia ...