Salvini: "Nessun ruolo per Draghi nel futuro governo" di centrodestra (Di martedì 20 settembre 2022) "Non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo" di centrodestra per il premier Mario Draghi. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa elettorale a Bari nel giorno in cui il presidente del... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) "Non ci sono ruoli neleventuale" diper il premier Mario. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, durante una conferenza stampa elettorale a Bari nel giorno in cui il presidente del...

