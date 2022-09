Salvini e Meloni si baciano con i pugnali dietro la schiena | il murale di TvBoy censurato

(Di martedì 20 settembre 2022)sono stati ripresi su un muro di Roma dallo street artistche ha riportato la situazione attuale tra i due leader politici. Apparentemente alleati ma sostanzialmenti pronti a farsi battaglia per conquistarsi la poltrona da premier alle prossime elezioni del 25 settembre.sicon ilaA Roma, lo street artistha realizzato un nuovodal titolo “Odi et amo”, in cui sono riportati Matteoe Giorgiache silatengono in mano un coltello ciascuno. Silvio Berlusconi li osserva sorridendo dall’alto, ...

CarloCalenda : Le pagliacciate di Salvini a Pontida, le posizioni sempre più aggressive della Meloni sull'UE preparano la tempesta… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - oggisettimanale : Nella notte, @tvboy ha realizzato un’opera che ritrae un bacio (armato) tra #Salvini e #Meloni (sotto lo sguardo di… - PasiniFrancesco : RT @ItaliaViva: '#Meloni, #Conte e #Salvini hanno mandato a casa #Draghi quando l'Italia stava andando bene. Adesso ne fanno le spesse le f… - MaurizioBrando : RT @elio_vito: Dopo aver difeso Orban, Meloni auspica la vittoria in Spagna di Vox e Salvini riceve dalla Francia il sostegno di LePen. Com… -

Quando manca sempre meno al voto del 25 settembre, spunta a Roma un nuovo murale 'politico': a essere rappresenta è la coalizione di centrodestra ...Chiaro è che avere Draghi che in Europa contratta sul prezzo del gas piuttosto cheaiuta. L'emergenza energetica è strutturale. E allora servono i rigassificatori Anche se so che ... Giorgia Meloni vs Matteo Salvini: la sfida a destra La co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi, in un'intervista a Fanpage.it, spiega perché l'alleanza Verdi-Si ha presentato un esposto per la vicenda dei presunti finanziamenti russi: “Noi riteniamo ...L'ultimo appello dei moderati del centrodestra lo ha lanciato Tommaso Varaldo, candidato alla Camera dei Deputati per la lista Noi Moderati. Una lista che è considerata la quarta gamba della coalizion ...