Salvini | «Durante la guerra in Ucraina ho cambiato idea su Putin»

PagellaPolitica : Ieri Matteo Salvini ha ripetuto più volte che al raduno della Lega a Pontida c’erano 100mila persone. Per dimostrar… - Adnkronos : #UcrainaRussia, Salvini: “La mia opinione su #Putin è cambiata durante la guerra”. #ultimora - MattiaBBagnoli : Nell'articolo l'uomo di Malofeev si riferisce a 'un incontro di novembre' avvenuto proprio al Lotte durante la visi… - 1fiorexme : RT @pietroraffa: == Salvini a Bloomberg:'La mia opinione su Putin è cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a bombardare… - VittorioXlater : RT @sempremenoliber: #Draghi nominato statista mondiale dell’anno e noi l’abbiamo mandato a casa. Deplorevole decisione di alcuni beceri ch… -

È già successo nella Capitalela corsa a sindaco dell'anno scorso, e allora Carlo Calenda proprio non comprende perché non ...si ricrede su Putin 'Gli italiani si ritrovano nella ...... aggiunge la presidente di FdI, 'quel periodo ci sarà comunque una copertura'. Questo ... Perché il segretario della Lega Matteo- peraltro al governo quando il Reddito divenne realtà - ...Elezioni: i toni degli ultimi giorni della campagna elettorale per il voto i del 25 settembre si fanno sempre più accesi.«Perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia», ha detto il leader della Lega a Bloomberg ...