Salvini da Barbara D'Urso: "Ho cambiato idea su Putin? Sì, prima in tanti lo apprezzavano…" (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – "Ho cambiato idea su Putin? Chi scatena una guerra ha sempre torto, prima della guerra tutti avevamo una buona opinione, Letta, Renzi e Berlusconi". Così Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio 5 su Canale 5 nella trasmissione condotta da Barbara D'Urso. "Bentornata Barbara, alla faccia di chi ti vuole male, come dice Vasco 'siamo ancora qui'", dice Salvini che non fa mancare il suo apprezzamento al ritorno in tv della conduttrice, alla guida del programma, dopo le polemiche per una possibile sostituzione. Capitolo Russia: "Io – dice – lavoro affinché le sanzioni non le paghino gli italiani, chiediamo che l'Europa protegga i risparmi degli italiani". "Quindi quello che la Lega chiede è di fermare la guerra con ogni mezzo

