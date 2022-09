Salvini: “Con la guerra ho cambiato idea su Putin” (Di martedì 20 settembre 2022) “La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro Paese, beh, tutto cambia”. Lo afferma Matteo Salvini in una intervista a Bloomberg quando manca meno di una settimana dal voto. Quello che per il leader delle Lega non cambierà, invece, è la collocazione internazionale dell’Italia. “Per il prossimo futuro, la Cina è il nostro principale competitor – evidenzia -. Dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci”. Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) “La mia opinione suè davvero cambiata durante la, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro Paese, beh, tutto cambia”. Lo afferma Matteoin una intervista a Bloomberg quando manca meno di una settimana dal voto. Quello che per il leader delle Lega non cambierà, invece, è la collocazione internazionale dell’Italia. “Per il prossimo futuro, la Cina è il nostro principale competitor – evidenzia -. Dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci”.

borghi_claudio : Domani sera chiusura della campagna elettorale per Milano con Salvini e i sindaci. Parteciperò anch'io. Vi aspetto! - EnricoLetta : Oggi con noi Monza è come una piccola capitale dell’Europa. Pontida, con tutto il rispetto per i suoi abitanti, co… - davidefaraone : Disse l’uomo che ha fatto sempre il ministro di governi sostenuti dalla destra, anche nell’ultimo, quando qualche g… - gjscco : RT @Amedeo111960: @Ginocinque Pensava d’avere davanti Salvini che andava in giro con il Rosario e la Bibbia e quindi ha posto la domandina… - Yoda1956 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Tutti hanno collaborato con Putin'. Forse, ma solo tu facevi i selfie con Savoini e davanti al Cremlino con le… -