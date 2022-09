Salute mentale, 2 giorni di sensibilizzazione all'Aquila (Di martedì 20 settembre 2022) L'Aquila - Due giorni di sensibilizzazione sul tema della Salute mentale. In vista dell'Equinozio d'autunno, un ricco partenariato di associazioni guidato da 180amici L'Aquila e Arci L'Aquila ripropone in città la quarta riedizione della manifestazione "Follie d'Estate". Si tratta della rievocazione di una storica iniziativa della città dell'Aquila che ha trovato spazio nelle estati tra il 1986 e il 2001 e ha costituito un ponte tra l'allora manicomio di Collemaggio e il resto della città. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, l'edizione 2022 fa eco alle passate 2017, 2018, 2019 che hanno animato le stagioni estive degli ultimi anni con un grande successo di pubblico. L'iniziativa si aprirà mercoledì 21 settembre in Piazza d'Arti (via ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 20 settembre 2022) L'- Duedisul tema della. In vista dell'Equinozio d'autunno, un ricco partenariato di associazioni guidato da 180amici L'e Arci L'ripropone in città la quarta riedizione della manifestazione "Follie d'Estate". Si tratta della rievocazione di una storica iniziativa della città dell'che ha trovato spazio nelle estati tra il 1986 e il 2001 e ha costituito un ponte tra l'allora manicomio di Collemaggio e il resto della città. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, l'edizione 2022 fa eco alle passate 2017, 2018, 2019 che hanno animato le stagioni estive degli ultimi anni con un grande successo di pubblico. L'iniziativa si aprirà mercoledì 21 settembre in Piazza d'Arti (via ...

GiovaQuez : Meluzzi: 'Scopriamo che poco prima dell'alluvione nelle Marche, un aereo segreto di quelli che emettono onde elettr… - A_drummingsong : RT @PossibileIt: Quelli che i matrimoni egualitari, la legalizzazione della cannabis, il riconoscimento delle persone in transizione. Quell… - ilrestodite : RT @PossibileIt: Quelli che i matrimoni egualitari, la legalizzazione della cannabis, il riconoscimento delle persone in transizione. Quell… - tassateiricchi : RT @PossibileIt: Quelli che i matrimoni egualitari, la legalizzazione della cannabis, il riconoscimento delle persone in transizione. Quell… - PossibileCt : RT @PossibileIt: Quelli che i matrimoni egualitari, la legalizzazione della cannabis, il riconoscimento delle persone in transizione. Quell… -