Salario minimo: in Europa è approvato, perché in Italia (ancora) no? (Di martedì 20 settembre 2022) Il Salario minimo potrebbe essere uno strumento per garantire un tenore di vita dignitoso ad ogni lavoratore e lavoratrice. È proprio questo lo scopo della direttiva dell'Unione Europea approvata in via definitiva dal Parlamento Europeo e portata avanti da giugno. L'accordo provvisorio raggiunto durante l'estate prevedeva la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e dei livelli adeguati di salari minimi legali. Si parlava poi di migliorare l'accesso alla tutela garantita dal Salario minimo per tutti i lavoratori. Vediamo come si è evoluta la situazione. Salario minimo – Photo Credits FNCSIl Salario minimo in Europa Con 505 voti a favore, 92 contrari e 44 astenuti è stata finalmente approvata la ...

