Russia, fino a 15 anni di carcere per i renitenti alla leva (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – La Duma russa ha approvato oggi un disegno di legge secondo cui rischia la reclusione fino a 15 anni chi si oppone al servizio militare durante il periodo di mobilitazione o legge marziale. Lo riporta la Tass, che ricorda che attualmente questo reato è punibile con condanne fino a cinque anni. Sono state apportate modifiche, inoltre, all’art. 332 del codice penale della Federazione Russa riguardanti la “mancata esecuzione di un ordine”. Si prevedono ora pene da due a tre anni per un subordinato che si oppone ad un ordine dato da un superiore “durante un periodo di legge marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o operazioni di combattimento, nonché per aver rifiutato di partecipare a forze armate o ostilità”. Anche in questo caso c’e’ stato un inasprimento delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – La Duma russa ha approvato oggi un disegno di legge secondo cui rischia la reclusionea 15chi si oppone al servizio militare durante il periodo di mobilitazione o legge marziale. Lo riporta la Tass, che ricorda che attualmente questo reato è punibile con condannea cinque. Sono state apportate modifiche, inoltre, all’art. 332 del codice penale della Federazione Russa riguardanti la “mancata esecuzione di un ordine”. Si prevedono ora pene da due a treper un subordinato che si oppone ad un ordine dato da un superiore “durante un periodo di legge marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o operazioni di combattimento, nonché per aver rifiutato di partecipare a forze armate o ostilità”. Anche in questo caso c’e’ stato un inasprimento delle ...

