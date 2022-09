Rossi: «”Liberare la cultura” è una necessità per l’Italia. Stiamo avendo centinaia di adesioni» (Di martedì 20 settembre 2022) Che si trattasse di un’esigenza sentita a livello diffuso lo sapevano. Ma forse neanche gli stessi promotori di “Liberare la cultura”, il manifesto per un mondo della cultura che possa esprimere davvero tutte le sue potenzialità di grande industria e di fabbrica creativa di un nuovo immaginario nazionale, si aspettavano la risposta che hanno avuto: rapida, curiosa e plurale da parte di tutti i settori del comparto. «Colpisce la qualità e la quantità dell’adesione», spiega al Secolo Giampaolo Rossi, promotore dell’iniziativa che, partita dalle pagine di culturaIdentità, coinvolge anche numerose Fondazioni e Associazioni. Oggi presenterete il manifesto “Liberare la cultura” (alle 17 presso il Teatro Sala Umberto di Roma) e avete già ricevuto centinaia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Che si trattasse di un’esigenza sentita a livello diffuso lo sapevano. Ma forse neanche gli stessi promotori di “la”, il manifesto per un mondo dellache possa esprimere davvero tutte le sue potenzialità di grande industria e di fabbrica creativa di un nuovo immaginario nazionale, si aspettavano la risposta che hanno avuto: rapida, curiosa e plurale da parte di tutti i settori del comparto. «Colpisce la qualità e la quantità dell’adesione», spiega al Secolo Giampaolo, promotore dell’iniziativa che, partita dalle pagine diIdentità, coinvolge anche numerose Fondazioni e Associazioni. Oggi presenterete il manifesto “la” (alle 17 presso il Teatro Sala Umberto di Roma) e avete già ricevuto...

