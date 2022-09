Romina Carrisi innamoratissima, spunta il retroscena su Romina Power e il padre di Stefano Rastelli (Di martedì 20 settembre 2022) Pare che il mondo sia davvero piccolo nonostante tutto. Romina Carrisi ha raccontato a Verissimo della sua storia d’amore con Stefano Rastelli e ha svelato che in passato sua madre Romina Power ha interagito con il padre del suo fidanzato. Romina Carrisi ha ritrovato l’amore. La figlia di Albano e Romina Power è diventata protagonista … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 settembre 2022) Pare che il mondo sia davvero piccolo nonostante tutto.ha raccontato a Verissimo della sua storia d’amore cone ha svelato che in passato sua madreha interagito con ildel suo fidanzato.ha ritrovato l’amore. La figlia di Albano eè diventata protagonista … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SaraQue97737201 : Romina Carrisi parla per la prima volta del fidanzato 51enne: ”E’ incredibile” - DrHaniya1 : Romina Carrisi parla per la prima volta del fidanzato 51enne: ”E’ incredibile” - infoitcultura : Ylenia Carrisi, la confessione di Romina Power: 'Soltanto oggi...' - youngstunner009 : Romina Carrisi parla per la prima volta del fidanzato 51enne: ”E’ incredibile” -