Roma, spedizione punitiva al San Camillo: coppia massacrata di botte da 25 rom (Di martedì 20 settembre 2022) Roma. Una brutale aggressione quella avvenuta ai danni di una coppia, ‘colpevole’ di aver rimproverato uno dei rom appartenenti all’nsediamento di vicolo Savini. Così, con l’obiettivo di fargliela pagare, di ‘pareggiare i conti’, un’escalation di violenza si è susseguita a poche ore di distanza dall’accaduto. Leggi anche: Primavalle, disabile precipitato dalla finestra: sospetto spedizione punitiva. Il padre: adesso viviamo in macchina La segnalazione e la spedizione punitiva Quella che sembra essere a tutti gli effetti una spedizione punitiva è cominciata intorno alle 12 di ieri, 19 settembre. È in questo frangente che una coppia — lei 41enne romena e lui 42enne Romano — ha allertato il numero unico per le emergenze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022). Una brutale aggressione quella avvenuta ai danni di una, ‘colpevole’ di aver rimproverato uno dei rom appartenenti all’nsediamento di vicolo Savini. Così, con l’obiettivo di fargliela pagare, di ‘pareggiare i conti’, un’escalation di violenza si è susseguita a poche ore di distanza dall’accaduto. Leggi anche: Primavalle, disabile precipitato dalla finestra: sospetto. Il padre: adesso viviamo in macchina La segnalazione e laQuella che sembra essere a tutti gli effetti unaè cominciata intorno alle 12 di ieri, 19 settembre. È in questo frangente che una— lei 41enne romena e lui 42enneno — ha allertato il numero unico per le emergenze ...

