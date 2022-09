Roma, rapina a mano armata per sottrargli il Rolex: incastrato dalle telecamere (Di martedì 20 settembre 2022) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, coaudiuvati dal personale della Squadra Mobile e del commissariato Colombo, a seguito di accurate e tempestive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un 43enne Romano, gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata. L’uomo, armato di pistola, il 10 agosto scorso, intorno alle 19.00, si era avvicinato alla vittima, seduta ad un tavolino di un bar di via dell’Aeronautica, intimandogli di consegnargli il Rolex che indossava al polso. Al rifiuto di quest’ultimo il 43enne cercava di sfilargli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022)– Gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, coaudiuvati dal personale della Squadra Mobile e del commissariato Colombo, a seguito di accurate e tempestive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di un 43enneno, gravemente indiziato del reato di tentataaggravata. L’uomo, armato di pistola, il 10 agosto scorso, intorno alle 19.00, si era avvicinato alla vittima, seduta ad un tavolino di un bar di via dell’Aeronautica, intimandogli di consegnargli ilche indossava al polso. Al rifiuto di quest’ultimo il 43enne cercava di sfilargli ...

